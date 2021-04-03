Хоккейная команда Президента Беларуси победила в первом матче финала любительского турнира

На льду минской «Олимпик Арены» дружина главы государства скрестила клюшки еще с одним фаворитом первенства, командой Брестской области, и оказалась сильнее. Счет – 9:6.

Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси одержала победу в первом матче финальной серии республиканского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Матч был непростым для хоккеистов обеих команд, но однозначно зрелищным для болельщиков, которых на трибунах было как никогда много. Дружина Брестской области билась до финального свистка. Свою лепту в победу внес и Президент Беларуси, забросив одну из шайб в ворота соперника. Автором одного из самых красивых голов финала стал игрок команды Президента под номером 31 – Николай Лукашенко.

Хоккейная команда Президента в шаге от очередного чемпионского титула. Но интрига сохраняется. Ведь для победы в турнире одна из дружин должна выиграть дважды.

Следующий матч состоится через неделю. Этот же завершился уже традиционным общением игрока номер 1 и болельщиков. А кое-кому из зрителей повезло унести с собой сувенир от команды-победителя.