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Хоккейная команда Президента Беларуси победила в первом матче финала любительского турнира

03 апреля 2021 13:44
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Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси одержала победу в первом матче финальной серии республиканского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

На льду минской «Олимпик Арены» дружина главы государства скрестила клюшки еще с одним фаворитом первенства, командой Брестской области, и оказалась сильнее. Счет – 9:6.

Хоккеист сборной Президента Беларуси: спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают наши команды, для нас это большие положительные эмоции

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в первом матче финала любительского турнира-1

Матч был непростым для хоккеистов обеих команд, но однозначно зрелищным для болельщиков, которых на трибунах было как никогда много. Дружина Брестской области билась до финального свистка. Свою лепту в победу внес и Президент Беларуси, забросив одну из шайб в ворота соперника. Автором одного из самых красивых голов финала стал игрок команды Президента под номером 31 – Николай Лукашенко.

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в первом матче финала любительского турнира-4

Хоккейная команда Президента в шаге от очередного чемпионского титула. Но интрига сохраняется. Ведь для победы в турнире одна из дружин должна выиграть дважды.

Следующий матч состоится через неделю. Этот же завершился уже традиционным общением игрока номер 1 и болельщиков. А кое-кому из зрителей повезло унести с собой сувенир от команды-победителя.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Фотофакт

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