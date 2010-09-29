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Хоккей. Жлобинский «Металлург» проиграл минской «Юности» - 1:2

29 сентября 2010 11:47
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Центральная игра тура между командами, занимающими в турнирной таблице первое и второе места соответственно, проходила 28 сентября на крытом катке в Центральном парке имени Горького в Минске.

Гости на восьмой минуте благодаря точному броску Константина Дурнова открыли счет. Однако развить успех жлобинчанам помешали хоккеисты «Юности». Во второй двадцатиминутке минчане провели две шайбы. Они и решили исход поединка. На 23 минуте отличился Олег Тимченко, на 24 – Владислав Клочко.

Несмотря на это поражение, «Металлург» продолжает лидировать в чемпионате.

Результаты остальных игр:
Металургс - Шинник 1:2 (бул)
Гомель - Витебск 1:0
Брест - Химволокно 6:3
Неман - Шахтер 4:1
Сокол - Химик-СКА 4:1

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