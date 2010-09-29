Хоккей. Жлобинский «Металлург» проиграл минской «Юности» - 1:2

Гости на восьмой минуте благодаря точному броску Константина Дурнова открыли счет. Однако развить успех жлобинчанам помешали хоккеисты «Юности». Во второй двадцатиминутке минчане провели две шайбы. Они и решили исход поединка. На 23 минуте отличился Олег Тимченко, на 24 – Владислав Клочко.
Несмотря на это поражение, «Металлург» продолжает лидировать в чемпионате.
Результаты остальных игр:
Металургс - Шинник 1:2 (бул)
Гомель - Витебск 1:0
Брест - Химволокно 6:3
Неман - Шахтер 4:1
Сокол - Химик-СКА 4:1