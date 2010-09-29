Хоккей. Жлобинский «Металлург» проиграл минской «Юности» - 1:2

Центральная игра тура между командами, занимающими в турнирной таблице первое и второе места соответственно, проходила 28 сентября на крытом катке в Центральном парке имени Горького в Минске.

Гости на восьмой минуте благодаря точному броску Константина Дурнова открыли счет. Однако развить успех жлобинчанам помешали хоккеисты «Юности». Во второй двадцатиминутке минчане провели две шайбы. Они и решили исход поединка. На 23 минуте отличился Олег Тимченко, на 24 – Владислав Клочко.



Несмотря на это поражение, «Металлург» продолжает лидировать в чемпионате.



Результаты остальных игр:

Металургс - Шинник 1:2 (бул)

Гомель - Витебск 1:0

Брест - Химволокно 6:3

Неман - Шахтер 4:1

Сокол - Химик-СКА 4:1