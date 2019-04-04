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Хоккей. «Юность» встречается с «Неманом» во втором матче финальной серии плей-офф

04 апреля 2019 17:27
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Новости Беларуси. Финальная серия плей-офф в хоккейной экстралиге набирает обороты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне, в первом матче «Юность» в овертайме обыграла «Неман» – 4:3.

Хоккей. «Юность» встречается с «Неманом» во втором матче финальной серии плей-офф-1

Победа во втором поединке важна для обеих команд. «Юность» имеет шанс закрепить вчерашний успех в серии, а вот «Неман» же рассчитывает отыграться. Поэтому вторая игра должна получится еще интереснее.

Хоккей. «Юность» встречается с «Неманом» во втором матче финальной серии плей-офф-4

В эти минуты проходит второй финальный поединок плей-офф Кубка Президента между «Юностью» и «Неманом». Напомним, что счёт в серии – 1:0 в пользу минчан. Наш корреспондент Наталья Федорцова находится на «Чижовка-Арене» и следит за ходом матча.

Подробнее – в видеоматериале

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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