Прямой эфир

Хоккей. Юниорская сборная Беларуси проиграла команде «Сибирские снайперы»

15 августа 2023 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по хоккею, укомплектованная спортсменами до 18 лет, завершила серию выездных товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором поединке подопечные Ращинского не смогли обыграть команду «Сибирские снайперы». Хотя счет открыли именно наши парни.

Хоккей. Юниорская сборная Беларуси проиграла команде «Сибирские снайперы»-1

В первом периоде отличился Лахнов. Однако затем соперники активно включились в игру, и земляки с их напором справиться не смогли. Российская дружина поразила ворота нашей юниорской сборной трижды и выиграла со счетом 3:1.

Хоккей. Юниорская сборная Беларуси проиграла команде «Сибирские снайперы»-4

Отметим, ранее в рамках турне белорусы смогли обыграть сверстников из России. Данная победа нашей юниорской сборной над российской стала второй в истории.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Они увековечили свои имена в летописи спорта. Собрали самые значимые моменты II Игр стран СНГ
14 августа 2023 19:56

Они увековечили свои имена в летописи спорта. Собрали самые значимые моменты II Игр стран СНГ

«Есть над чем работать, идём дальше». Минский СКА уступил ЦСКА в товарищеском матче по гандболу
14 августа 2023 19:54

«Есть над чем работать, идём дальше». Минский СКА уступил ЦСКА в товарищеском матче по гандболу

«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси
14 августа 2023 19:08

«Хотелось бы побольше здесь побыть». Участники II Игр стран СНГ делятся эмоциями от пребывания в Беларуси