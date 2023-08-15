Хоккей. Юниорская сборная Беларуси проиграла команде «Сибирские снайперы»

Сборная Беларуси по хоккею, укомплектованная спортсменами до 18 лет, завершила серию выездных товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором поединке подопечные Ращинского не смогли обыграть команду «Сибирские снайперы». Хотя счет открыли именно наши парни.

В первом периоде отличился Лахнов. Однако затем соперники активно включились в игру, и земляки с их напором справиться не смогли. Российская дружина поразила ворота нашей юниорской сборной трижды и выиграла со счетом 3:1.