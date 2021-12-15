Хоккей. Юниорская сборная Беларуси проиграла Финляндии на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Новости Беларуси. Юниорская хоккейная сборная выступает на Европейском юношеском олимпийском фестивале. И соперник тоже был не подарок – команда Финляндии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы поначалу ни в чем не уступали более именитому гранду. Ситуация ухудшилась во втором отрезке, когда в наши ворота влетели три безответные шайбы.