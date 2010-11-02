Хоккей. «Витебск» не знает побед 15 матчей подряд в открытом чемпионате Беларуси

Накануне в экстралиге открытого чемпионата Беларуси по хоккею состоялся один поединок.

«Витебск», уступив на своей площадке в серии послематчевых буллитов лиепайскому «Металургсу» — 4:5, продлил незавидную серию без побед до 15 матчей подряд.

Ближайшие поединки в экстралиге состоятся сегодня «Юность» (Минск) — «Брест», «Могилев» — «Сокол» (Киев).

Сегодня же за океаном «Монреаль» с Андреем Костицыным сыграет в гостях у «Коламбуса», а «Торонто» с Михаилом Грабовским ждет в гости «Оттаву». 3 ноября «Детройт» с Русланом Салеем сразится на выезде с «Калгари», а «Нэшвилл» с Сергеем Костицыным побывает в гостях у «Финикса», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».