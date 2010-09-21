Хоккей. В пятницу в рамках Континентальной Хоккейной Лиги минский клуб «Динамо» проведет поединок у себя дома

«Динамо» в ранге лидера Западной конференции и всей КХЛ принимает на домашнем льду действующего чемпиона – казанский «Ак Барс». Встреча начнется в 19:00. Организаторы уверены: на трибунах Минск-Арены непременно будет аншлаг. Уже в середине дня количество проданных билетов превышало 12 тысяч. Так что можно наверняка предсказать, что белорусские зрители установят рекорд посещаемости матчей Континентальной Хоккейной Лиги.