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Хоккей. В пятницу в рамках Континентальной Хоккейной Лиги минский клуб «Динамо» проведет поединок у себя дома

21 сентября 2010 14:47
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«Динамо» в ранге лидера Западной конференции и всей КХЛ принимает на домашнем льду действующего чемпиона – казанский «Ак Барс». Встреча начнется в 19:00. Организаторы уверены: на трибунах Минск-Арены непременно будет аншлаг. Уже в середине дня количество проданных билетов превышало 12 тысяч. Так что можно наверняка предсказать, что белорусские зрители установят рекорд посещаемости матчей Континентальной Хоккейной Лиги.

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