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Хоккей. В первый же день регулярного чемпионата НХЛ отметился белорусский легионер «Торонто Мэйпл Ливс» Михаил Грабовский

08 октября 2010 13:17
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Грабовский находился на льду 17,5 минут.

Именно он ассистировал партнёру по команде Макартуру при третьем взятии ворот принципиального соперника «Кленовых Листьев» — «Монреаль Канадиенс». Эта шайба, к слову, стала для Торонто победной: «Мэйпл Ливс» выиграли 3:2. 13,5 минут цвета Монреаля непосредственно на льду защищал белорус Андрей Костицын.

В других матчах дня Колорадо в овертайме вырвал победу у Чикаго — 4:3, Питтсбург проиграл на своём льду Филадельфии – 2:3 , Эдмонтон разгромил дома Калгари — 4:0. Наконец, Миннесота уступила Каролине — 3:4.

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