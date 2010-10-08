Хоккей. В первый же день регулярного чемпионата НХЛ отметился белорусский легионер «Торонто Мэйпл Ливс» Михаил Грабовский

Грабовский находился на льду 17,5 минут.

Именно он ассистировал партнёру по команде Макартуру при третьем взятии ворот принципиального соперника «Кленовых Листьев» — «Монреаль Канадиенс». Эта шайба, к слову, стала для Торонто победной: «Мэйпл Ливс» выиграли 3:2. 13,5 минут цвета Монреаля непосредственно на льду защищал белорус Андрей Костицын.

В других матчах дня Колорадо в овертайме вырвал победу у Чикаго — 4:3, Питтсбург проиграл на своём льду Филадельфии – 2:3 , Эдмонтон разгромил дома Калгари — 4:0. Наконец, Миннесота уступила Каролине — 3:4.