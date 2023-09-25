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Хоккей. В календаре детских соревнований появился новый турнир

25 сентября 2023 12:24
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В календаре детских соревнований появился новый турнир «Кубок Федерации». На протяжении целого сезона лучшие хоккеисты своих возрастов проверят возможности в трех категориях – до 13, 14 и 15 лет. Место встречи – столица, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Хоккей. В календаре детских соревнований появился новый турнир-1

Каждые выходные дружины будут играть по одному туру. В минувший уик-энд прошли три встречи в возрасте до 13 лет: Гомельская область уступила Могилевской, Минск победил сверстников из Бреста, а ребята из Витебского региона были сильнее Гродненщины.

Хоккей. В календаре детских соревнований появился новый турнир-4

Олег Малашкевич, главный тренер сборной Беларуси U16:
Первые впечатления очень положительные, ребята стараются, показывают себя. В каждой команде есть довольно-таки интересные ребята, которые задают тон игры. Есть на кого посмотреть и чем полюбоваться. Думаю, турнир очень хороший и его проведение в дальнейшем определит работу по отслеживанию молодых талантливых игроков.

30 сентября в борьбу вступят сборные U14, а 1 октября – U15.

# Хоккей # Фотофакт

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