Хоккей. В календаре детских соревнований появился новый турнир

В календаре детских соревнований появился новый турнир «Кубок Федерации». На протяжении целого сезона лучшие хоккеисты своих возрастов проверят возможности в трех категориях – до 13, 14 и 15 лет. Место встречи – столица, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Каждые выходные дружины будут играть по одному туру. В минувший уик-энд прошли три встречи в возрасте до 13 лет: Гомельская область уступила Могилевской, Минск победил сверстников из Бреста, а ребята из Витебского региона были сильнее Гродненщины.