Хоккей. В календаре детских соревнований появился новый турнир

В календаре детских соревнований появился новый турнир «Кубок Федерации». На протяжении целого сезона лучшие хоккеисты своих возрастов проверят возможности в трех категориях – до 13, 14 и 15 лет. Место встречи – столица, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Каждые выходные дружины будут играть по одному туру. В минувший уик-энд прошли три встречи в возрасте до 13 лет: Гомельская область уступила Могилевской, Минск победил сверстников из Бреста, а ребята из Витебского региона были сильнее Гродненщины.
Олег Малашкевич, главный тренер сборной Беларуси U16:
Первые впечатления очень положительные, ребята стараются, показывают себя. В каждой команде есть довольно-таки интересные ребята, которые задают тон игры. Есть на кого посмотреть и чем полюбоваться. Думаю, турнир очень хороший и его проведение в дальнейшем определит работу по отслеживанию молодых талантливых игроков.
30 сентября в борьбу вступят сборные U14, а 1 октября – U15.