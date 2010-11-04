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Хоккей. Сергей Костицын отметился шайбой в составе «Нэшвилл Предаторс»

04 ноября 2010 15:15
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Но «Предаторс», тем не менее, уступил в гостевом поединке «Финиксу».

Победу хозяева отвоевали в начале третьего периода благодаря точному броску Эда Жовановски в большинстве. Итоговый счет — 4:3 в пользу «Финикса».

«Торонто» Михаила Грабовского также минувшей ночью проиграло: «кленовые листья» уступили Вашингтону в серии буллитов — 4:5. Белорусский нападающий отметился результативной передачей при первом взятии ворот «Кэпиталс».

А вот Руслан Салей в составе Детройта результативными подвигами не отметился, впрочем, для защитника это и не главное. Свои основные функции белорус выполнил достойно, и закончил встречу с показателем полезности +1. А «Красные Крылья» праздновали победу над Калгари — 2:1, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»..

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