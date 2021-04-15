Хоккей. Сборная Беларуси отправилась на спарринги в Венгрию

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Венгрию на серию товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эти поединки тренерский штаб рассматривает как этап подготовки к стартующему в мае чемпионату мира.

В выездном реестре фамилии 20 исполнителей. Это два вратаря, шесть защитников и 12 нападающих. Планировалось, что выездной состав будет более расширенным. Однако некоторые хоккеисты получили травмы и вынуждены были остаться дома. Первый из двух спаррингов состоится уже в пятницу, 16 апреля. Соперники – австрийцы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по минскому времени. На 17 апреля запланирована дуэль с хозяевами – венграми.