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Хоккей. Сборная Беларуси отправилась на спарринги в Венгрию

15 апреля 2021 19:26
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Венгрию на серию товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эти поединки тренерский штаб рассматривает как этап подготовки к стартующему в мае чемпионату мира.

Хоккей. Сборная Беларуси отправилась на спарринги в Венгрию-1

В выездном реестре фамилии 20 исполнителей. Это два вратаря, шесть защитников и 12 нападающих. Планировалось, что выездной состав будет более расширенным. Однако некоторые хоккеисты получили травмы и вынуждены были остаться дома. Первый из двух спаррингов состоится уже в пятницу, 16 апреля. Соперники – австрийцы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по минскому времени. На 17 апреля запланирована дуэль с хозяевами – венграми.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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