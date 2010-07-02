Хоккей. Руслан Салей в межсезонье сменит команду

Делегация нашей страны на этой регате многочисленна и весьма боеспособна. Так среди 19 белорусов, которые примут участие в Европейской регате и Олимпийские чемпионы Пекина, и действующие чемпионы Старого Света и Мира, и набравшая хорошую форму по ходу сезона перспективная молодежь, уже успевшая заявить о себе на кубковых этапах.
В гостях Могилевский «Днепр» сыграл вничью с албанской «Лячи» – 1:1. Хозяева открыли счет на исходе первого тайма, могилевчане восстановили равновесие в самой концовке второй половины игры, когда отличился Дмитрий Турлин.
В соревнованиях, которые проходят в эти дни в российской столице, также выступают динамовские дружины Москвы и Киева.
24 сентября 2026 06:14
24 сентября 2026 06:06
24 сентября 2026 05:47
23 сентября 2026 20:25
23 сентября 2026 20:14
23 сентября 2026 18:16
23 сентября 2026 17:53