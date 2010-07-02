Хоккей. Руслан Салей в межсезонье сменит команду

Гребля на байдарках и каноэ. В испанской Трасоне стартует чемпионат Европы

Делегация нашей страны на этой регате многочисленна и весьма боеспособна. Так среди 19 белорусов, которые примут участие в Европейской регате и Олимпийские чемпионы Пекина, и действующие чемпионы Старого Света и Мира, и набравшая хорошую форму по ходу сезона перспективная молодежь, уже успевшая заявить о себе на кубковых этапах.