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Хоккей. Руслан Салей в межсезонье сменит команду

02 июля 2010 16:53
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Давно играющий за океаном белорус выбирает между «Анахаймом» и «Тампа-Бэй».У белорусского защитника «Колорадо» истек контракт с «Эвеланш».
# Руслан Салей # Руслан Салей

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