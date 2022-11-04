Хоккей. Результаты матчей ЧБ за 4 ноября

Новости Беларуси. Ремейк финала 2021 года с реалиями этого сезона. Чемпионат Беларуси по хоккею дарит зрителям повторение золотой серии. В центральном матче вечера «Юность» принимает «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если вдруг кто-то забыл: «сталевары» взяли чемпионство только в решающем, седьмом матче. Причем на территории соперника. За развязкой минувшего чемпионата следила рекордная аудитория. Нынче же клубы не показывают выдающиеся результаты. Надеемся, что только пока. И одни, и вторые чередуют яркие матчи с блеклыми. Объективности ради, «Металлург» выглядит посвежее. «Железнодорожники» вышли из пике и вернулись на победные рельсы. На данный момент они вторые, отставание от лидера минимальное – один бал. А вот «Юность» все еще лихорадит. И лучшее тому подтверждение – 6-я позиция в таблице.