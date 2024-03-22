Хоккей. Результаты четвертьфинальных серий Кубка Гагарина

На Кубке Гагарина в разгаре четвертьфинальные серии. В шаге от следующей стадии находится «Автомобилист». Он забрал и первую домашнюю дуэль у питерского СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интересно, что изначально фаворитами в этой паре значились «армейцы». Но на данный момент они горят – уже 0:3 – и находятся в шаге от вылета. Первого гола зрителям пришлось ждать долго. Счет во втором отрезке открыли представители Екатеринбурга. Спасся СКА в середине третьего периода, но ненадолго. В первом же овертайме Кертис Волк ставит победную точку – 2:1. «Автомобилист» имеет воодушевляющий задел – 3:0. Следующее сражение вновь состоится на его же территории.