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Хоккей. Результаты четвертьфинальных серий Кубка Гагарина

22 марта 2024 10:50
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На Кубке Гагарина в разгаре четвертьфинальные серии. В шаге от следующей стадии находится «Автомобилист». Он забрал и первую домашнюю дуэль у питерского СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Результаты четвертьфинальных серий Кубка Гагарина-1

Интересно, что изначально фаворитами в этой паре значились «армейцы». Но на данный момент они горят – уже 0:3 – и находятся в шаге от вылета. Первого гола зрителям пришлось ждать долго. Счет во втором отрезке открыли представители Екатеринбурга. Спасся СКА в середине третьего периода, но ненадолго. В первом же овертайме Кертис Волк ставит победную точку – 2:1. «Автомобилист» имеет воодушевляющий задел – 3:0. Следующее сражение вновь состоится на его же территории.

Хоккей. Результаты четвертьфинальных серий Кубка Гагарина-4

Во второй паре дуэлянтов «Спартак» сократил отставание от «Металлурга» – 1:2. Москвичи действовали напористо, что и предопределило общий успех – 5:2. В рядах победителей Голдобин оформил дубль. Четвертый матч серии вновь состоится в Белокаменной в субботу, 23 марта.

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