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Хоккей. Презентация ХК «Динамо» (Минск) пройдет вечером 6 сентября на «Минск-Арене»

06 сентября 2010 07:42
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В предстоящем сезоне ледовая дружина третий год подряд будет представлять Беларусь в Континентальной хоккейной лиге.Значительно обновленная команда встретит будущий сезон не только с новыми надеждами, но и новым гимном клуба. Во время презентации, куда могут попасть все желающие, поскольку вход свободный, вся «Минск-Арена» превратится в большую сцену. Зрителей ждут живой звук, световое и файер-шоу, подарки и подробное представление самой команды.

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