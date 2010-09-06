Хоккей. Презентация ХК «Динамо» (Минск) пройдет вечером 6 сентября на «Минск-Арене»

В предстоящем сезоне ледовая дружина третий год подряд будет представлять Беларусь в Континентальной хоккейной лиге.Значительно обновленная команда встретит будущий сезон не только с новыми надеждами, но и новым гимном клуба. Во время презентации, куда могут попасть все желающие, поскольку вход свободный, вся «Минск-Арена» превратится в большую сцену. Зрителей ждут живой звук, световое и файер-шоу, подарки и подробное представление самой команды.