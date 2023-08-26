Хоккей. Определился второй финалист Кубка Руслана Салея

Поединки этих команд проходят в острой драматичной борьбе. И на этот раз сценарий матча по накалу не уступал предыдущим противостояниям. «Шахтер» дважды проигрывал по ходу встречи – в первом периоде со счетом 0:1, во второй двадцатиминутке – 1:2, однако хозяева льда в последней трети поединка усилиями Крикуненко и Субботина забросили две шайбы и одержали победу – 3:2.