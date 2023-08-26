Хоккей. Определился второй финалист Кубка Руслана Салея

Солигорский «Шахтер» стал первым финалистом Кубка Руслана Салея. «Горняки» выиграли у минской «Юности» со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Солигорский «Шахтер» стал первым финалистом Кубка Руслана Салея. «Горняки» выиграли у минской «Юности» со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поединки этих команд проходят в острой драматичной борьбе. И на этот раз сценарий матча по накалу не уступал предыдущим противостояниям. «Шахтер» дважды проигрывал по ходу встречи – в первом периоде со счетом 0:1, во второй двадцатиминутке – 1:2, однако хозяева льда в последней трети поединка усилиями Крикуненко и Субботина забросили две шайбы и одержали победу – 3:2.
Соперником солигорчан по финалу четырех станет «Витебск», который во втором полуфинале нанес поражение «Бресту». Витебская дружина взяла с места в карьер, открыв счет на 32-й секунде матча. Обозначив свои победные амбиции, команда с берегов Двины не растеряла задор и планомерно нарастила комфортный перевес. Брестчане уступили – 1:4. Матч за третье место и финал состоятся завтра, 27 августа, в Солигорске.