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Хоккей. «Нёман» обыграл «Юность» в поединке ЧБ

09 декабря 2024 11:08
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«Неман» обыграл «Юность» в заключительном перед международной паузой поединке чемпионата Беларуси по хоккею, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Клуб из Гродно ушел на непродолжительные каникулы в рамках лидера экстралиги. Виктория далась сложно. В первом периоде лучше действовали столичные исполнители, отправив в ворота соперника две безответные шайбы. Во втором отрезке «Неман» исправился, сравняв цифры на табло. В третьей 20-минутке клубы по разу огорчили друг друга. А в овертайме «Неман» добился желаемого исхода – 4:3. В топ-3 на данный момент также входят «Металлург», а также «Юность» и «Динамо-Молодечно». У них одинаковое количество очков. Экстралига возобновится на следующей неделе.

# Хоккей # Хоккей Беларуси

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