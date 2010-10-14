Хоккей. Минское «Динамо» одержало победу над «Торпедо» из Нижнего Новгорода – 4:3

Это уже вторая виктория подряд в розыгрыше Континентальной Хоккейной Лиги для подопечных Марека Сикоры.

В первом периоде команды голевыми бросками не отметились. Динамичными получились два последующих периода. В начале второй двадцатиминутки гости дважды поразили ворота Андрея Мезина. В середине периода минчане одну шайбу отыграли, а за пять минут до перерыва Максим Спиридонов сравнял счет. Вперед «Динамо» вывел Константин Глазачев, который забросил шайбу на 45 минуте поединка. Стараниями Райана Веске нижегородцы отквитали один гол, но в концовке поединка Андрей Стась забил победную шайбу.

Форвард минского «Динамо» Александр Кулаков, отметил, что если бы «Торпедо» при счете 2:0 забросило третью шайбу, то игра была бы сделана, но гол Михалева взбодрил команду, и на этом порыве команда сумела сравнять счет и даже победить.

Свой следующий матч «Динамо» проведет дома 15 октября против одного из лидеров чемпионата – череповецкой «Северстали».