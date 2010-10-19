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Хоккей. Минское «Динамо» одержало четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

19 октября 2010 11:58
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18 октября в Санкт-Петербурге бело-голубые встречались с местным СКА и победили в овертайме со счетом 4:3.

Два периода заброшенных шайб не принесли, зато в третьем грянул голевой водопад. Счет открыл Александр Кулаков, Маттиас Вейнхандль вскоре нашел результативный ответ. За четыре минуты до конца основного времени армеец Максим Сушинский, казалось, снял все вопросы о победителе. Но Петер Подхрадски спас «Динамо» – 2:2.

В овертайме минчанам хватило менее трех минут, чтобы доказать свое превосходство. Победную точку в матче поставил Сергей Варламов. 3:2 – команда Марека Сикоры, выиграв четвертый матч кряду, отправляется в Москву, чтобы 20 октября сразиться со «Спартаком».

А команда из Санкт-Петербурга остается без главного тренера: после поражения от бело-голубых рулевой СКА Айван Занатта был отправлен в отставку. В качестве и.о. главкома остался чех Вацлав Сикора.

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