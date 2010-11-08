Хоккей. Минское «Динамо» на выезде выиграло по буллитам у «Витязя» — 5:4

В состав «Динамо» в строй после травмы вернулся канадский защитник Джордан Генри.
У минчан шайбы с игры забрасывали Андрей Михалёв, Давид Петрашек, Сергей Демагин и Дмитрий Мелешко. Автором решающего гола в серии хоккейных пенальти стал Джефф Платт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Результаты других игр:
Авангард - Югра — 6:2
Салават Юлаев - Барыс — 2:6
Динамо (Москва) - Металлург — 4:1
СКА - Сибирь — 3:1
Атлант - Автомобилист — 4:1
Локомотив - Нефтехтимик — 7:2
Торпедо - Ак Барс — 3:4