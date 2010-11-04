Хоккей. Минская «Юность» потерпела поражение в регулярном чемпионате МХЛ

Накануне столичные хоккеисты в Оренбурге уступили местному клубу «Белые тигры».

К середине встречи подопечные Игоря Кривошлыка вели в преимуществом в две шайбы, однако в течение пяти минут пропустили трижды и спасти положение в дальнейшем уже не смогли. Окончательный счет — 5:4 в пользу оренбургской команды.

4 ноября свой поединок в МХЛ проведет другой белорусский клуб: «Минские зубры» на выезде сразятся с хоккейным клубом Рига.

Очередные матчи пройдут в четверг и в открытом чемпионате Беларуси: Гомель принимает недавнего обидчика «Юности», хоккейный клуб «Брест», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».