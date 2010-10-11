Хоккей. Минская команда «Юность» в чемпионате Беларуси разгромила «Брест» – 11:0

После осечки в предыдущем туре минской «Юности» необходимо было реабилитироваться перед своими болельщиками. И она с лихвой выполнила эту задачу. Команда из Бреста была повержена со счетом 11:0. А вот другой лидер, жлобинский «Металлург», притормозил, уступив в овертайме киевскому «Соколу» – 1:2. «Неман» взял верх над лиепайским «Металургсом» – 5:1, «Гомель» всухую одолел «Шинник» – 5:0, «Шахтер» переиграл «Химик-СКА» – 4:2, «Химволокно» дожало «Витебск» в серии буллитов –3:2.