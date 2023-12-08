Хоккей. «Металлург» в овертайме обыграл «Юность»

«Металлург» дома обыграл «Юность» в очередном матче белорусской хоккейной экстралиги. Счет в матче открыли хозяева в середине второго периода усилиями Александра Подкорытова, но форвард минчан Арсений Ковгореня сумел незадолго до окончания заключительной трети сравнять, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время завершилась с ничейными цифрами на табло – 1:1. Игра перешла в овертайм, где победу праздновали игроки «Металлурга» – 2:1. Подопечные Дмитрия Кравченко сумели обыграть столичную дружину впервые за год. Эта шестая Виктория подряд для действующих чемпионов страны.