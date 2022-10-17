Прямой эфир

Хоккей. Известны результаты трёх матчей ЧБ

17 октября 2022 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 17 октября в хоккейном чемпионате Беларуси были запланированы три поединка. «Металлург» в Жлобине принял «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Известны результаты трёх матчей ЧБ-1

Динамовцы одержали викторию со счетом 5:1. Гродненский «Неман» на домашней площадке встречался с минской «Юностью». По ходу сражения «Юность» уступила 5:1. «Витебск» наведался в гости в «Лиду». Счет 4:3 в пользу «медведей».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это общение, обмен опытом». Продолжаются финальные матчи турнира по теннису «Золотая ракетка»
17 октября 2022 15:32

«Это общение, обмен опытом». Продолжаются финальные матчи турнира по теннису «Золотая ракетка»

Белорусские велогонщики на открытом чемпионате России на треке завоевали 12 медалей
17 октября 2022 15:31

Белорусские велогонщики на открытом чемпионате России на треке завоевали 12 медалей

Илья Ивашко проиграл американскому теннисисту Максиму Кресси на старте турнира в Стокгольме
17 октября 2022 14:59

Илья Ивашко проиграл американскому теннисисту Максиму Кресси на старте турнира в Стокгольме