Хоккей. Известны результаты трёх матчей ЧБ

Новости Беларуси. 17 октября в хоккейном чемпионате Беларуси были запланированы три поединка. «Металлург» в Жлобине принял «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Динамовцы одержали викторию со счетом 5:1. Гродненский «Неман» на домашней площадке встречался с минской «Юностью». По ходу сражения «Юность» уступила – 5:1. «Витебск» наведался в гости в «Лиду». Счет 4:3 в пользу «медведей».