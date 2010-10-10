Хоккей. Голевые пасы Михаила Грабовского и Андрея Костицына помогли их командам одержать победы в НХЛ

Михаил Грабовский заработал ассистентский балл при третьем взятии ворот гостей. Протащив шайбу вдоль правого борта из своей зоны в чужую, белорус сделал передачу в центр на мчавшегося параллельным курсом Кларка Макартура, который поразил цель.

Открыл свой бомбардирский счет в новом сезоне и белорусский форвард «Монреаля» Андрей Костицын, в гостевой встрече с «Питтсбургом». Андрей заработал ассистентский балл при первом взятии чужих ворот, начав голевую атаку. Активное участие он принял и при организации второго гола.

Победы минувшей ночью добился и «Детройт», цвета которого с нынешнего сезона защищает капитан сборной Беларуси Руслан Салей. Мичиганцы в Чикаго взяли верх над полномочным обладателем Кубка Стэнли. Хотя «Детройт» победил, персонально для Салея матч сложился не совсем удачно. Белорус находился на льду 14 минут 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Четвертый представитель белорусского десанта в НХЛ Сергей Костицын пока не дебютировал за свою новую команду из-за травмы. Без Сергея «Нэшвилл» стартовал в новом чемпионате с домашней победы над «Анахаймом».

Результаты все поединков перед вами.

Результаты остальных матчей:

Торонто - Оттава 5:1

Питтсбург - Монреаль 2:3

Чикаго- Детройт 2:3

Нэшвилл - Анахайм 4:1

Бостон - Финикс 2:5

Сан-Хосе - Коламбус 2:3 (ОВ)

Баффало - Рейнджерс 3:6

Айлендерс - Даллас 4:5 (БУЛ)

Вашингтон - Нью-Джерси – 7:2

Тампа - Атланта 5:3

Сент-Луис - Филадельфия 2:1 (ОВ)

Ванкувер - Лос-Анджелес 1:2 (БУЛ)