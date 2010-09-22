Хоккей. «Динамо» (Минск) одержало пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Подопечные Марека Сикоры на льду «Минск-Арены» принимали двукратного обладателя Кубка Гагарина казанский «Ак Барс», и выиграли в овертайме – 5:4.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отличились Штумпел, Подградски, Спиридонов, Глазачев и Демагин. За этой встречей на трибунах «Минск-Арены» наблюдали 15,5 тысяч зрителей, что является абсолютным рекордом посещаемости матчей Континентальной Хоккейной Лиги. Предыдущее достижение принадлежало поединку питерского СКА и рижского «Динамо». За ним в январе 2010 года наблюдали 12 тысяч болельщиков.

Стоит отметить, что вчерашняя победа стала первым успехом минчан во встречах с «Ак Барсом» за всю историю КХЛ, прежде хоккеисты из Казани обыгрывали белорусский клуб четырежды.

Два следующих матча регулярного чемпионата столичные хоккеисты также проведут на льду «Минск-Арены»: 23 сентября гостем «Динамо» станет нижнекамский «Нефтехимиком», 25 – «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Игорь Коленьков, телекомпания СТВ.