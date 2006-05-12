Хоккей. Беларусь - Казахстан

Если после первого периода матча счет был равный 1:1, то уже после второго - наши ребята вели 4:1. Финальная же сирена зафиксировала победу белорусов 7:1. Сергей Заделенов оформил хет-трик, а Михаил Грабовский отметился дублем.

Таким образом, наша сборная успешно преодолела предварительный раунд и теперь уже с двумя золотыми очками, набранными в игре со словаками, продолжит борьбу в группе квалификационного раунда. Подопечным Глена Хэнолона предстоит сразиться со сборными Швеции, Украины и Швейцарии. Для выхода в четвертьфинал чемпионата нашей команде необходимо занять как минимум четвертое место.

Следующую игру белорусы проведут 12 мая вечером с командой Швеции.