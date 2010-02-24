Хоккей. Беларусь – Финляндия глазами экспертов

Один из экспертов обрисовал довольно мрачную картину.

Итоги матча с финнами кажутся столь же очевидными, как и его счет. Мы, однако, посчитали, что материал для обсуждения есть, и пригласили к дискуссии экспертов: директора столичной СДЮШОР, хоккейного агента и двух в прошлом игроков нашей сборной, а ныне практикующих тренеров. Один из них обрисовал общую, довольно мрачную картину.

Василий Панков:

- Сказалось предстартовое волнение, потому что много игроков впервые играли на таком мероприятии, как олимпиада. Плюс еще мастерство финнов дало о себе знать и ненужное удаление.

Перед матчем только и разговоров было, что о травмах Костицына-старшего и Грабовского, и о том, что целый ряд позиций в белорусской команде вызывает тревогу. Наши эксперты, однако, напомнили: решение кадровых проблем – прямая прерогатива главного тренера.

Анатолий Беляев:

- Команда комплектовалась тем тренером, который сегодня ее возглавляет. Что есть, то есть…

Владимир Цыплаков сам еще недавно работал в сборной, помогая Глену Хэнлону. Он и сравнил две команды – прошлую и нынешнюю.

Владимир Цыплаков:

- Тактика поменялась, пропагандируют более атакующий хоккей. Михаил Михайлович объявил, что он будет играть от обороны, на контратаках, наверное, это поменялось. Главный тренер находится на месте, в команде, и ему виднее.

К атаке, пожалуй, претензий было больше всего. Ведь одна заброшенная шайба – это слишком мало для победы. И тут вопрос в первую очередь к тем, на кого возлагались наибольшие надежды.

Андрей Грум-Гржимайло:

- В первом звене собраны неплохие хоккеисты, лучшие из тех, кто есть на данный момент, но, я думаю, что пока его лидером считать нельзя.

Удивило, конечно, малое количество бросков – 2 в первом периоде, 2 во втором.

Василий Панков:

- Все думают, что мы мало бросаем. Бывает, что один раз бросишь – гол забиваешь, с одним броском можно выиграть матч. Понятно, что чем больше бросаешь, тем больше голов. Но, столько, наверное, позволял соперник бросить.

Сегодня со шведами, впрочем, уповать будем не на единственный точный бросок, а по привычке – на голкиперов. Причем, как показала практика, надежных стражей ворот у нас два: Коваль достойно выдерживает конкуренцию с Мезиным.

Относительно того, отражает ли поединок с финнами потенциал нашей сборной, мнения разошлись. В преддверии двух ключевых матчей озвучим оптимистичную версию.

Владимир Цыплаков:

- Игра была неубедительной, но, естественно, были какие-то причины на это. Наша команда на протяжении последних четырех лет показывала очень неплохую игру, поэтому потенциал есть, и я думаю, что в следующих играх команда усилит свою игру.

Не забудем, что олимпиада – это точка отсчета и мерило развития нашего хоккея. Поэтому даже неудачи – повод задуматься и разобраться с первоистоками.

Анатолий Беляев:

- Вопрос. Справедливо ли распределено все то, что необходимо, чтобы каждый на своем месте, начиная с детского юношеского хоккея, тоже ощущал ответственность, но за ответственность тоже нужно иметь какую-то материальную базу. Тренеры тоже живые люди. Вот на это нужно посмотреть, а потом только спрашивать и жаловаться.