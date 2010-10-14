Хоккей. Андрей Костицын забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Белорусский форвард «Монреаля» Андрей Костицын забросил первую шайбу в новом сезоне в домашнем поединке поразив ворота «Тампы». Правда, это не помогло «Монреалю» победить.

А вот аутсайдер прошлого сезона «Торонто», за который выступает белорус Михаил Грабовский, на старте нового чемпионата одержал уже третью победу подряд и с шестью очками лидирует не только в Восточной конференции, но и возглавляет сводную таблицу всей лиги.

Отрадно, что к каждой из трех побед приложил свою клюшку и наш соотечественник, заработав по голевому пасу во всех встречах. Минувшей ночью Михаил передачей из-за ворот вывел на ударную позицию Кларка Макартура, который стал в итоге автором решающей шайбы в гостевой встрече с «Питтсбургом».

Дебют за новую команду белорусского форварда Сергея Костицына вновь отложен. Из-за травмы он не смог помочь «Нэшвиллу» в гостевом матче в Чикаго с полномочным обладателем Кубка Стэнли. Впрочем, партнеры выдержали испытание, одержав волевую победу.

Результаты остальных встреч:

«Монреаль» – «Тампа» – 3:4 (ОТ)

«Питтсбург» – «Торонто» – 3:4

«Чикаго» – «Нэшвилл» – 2:3

«Баффало» – «Нью-Джерси» – 0:1 (ОТ)

«Вашингтон» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:1

«Анахайм» – «Ванкувер» – 4:3