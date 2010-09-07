Хоккей. 19 открытый чемпионат Беларуси в экстралиге стартует 7 сентября

Остальные 10 команд вступят в борьбу завтра. По сравнению с минувшим сезоном, количество участников сократилось на две команды. Двукратный чемпион страны минский «Керамин» был расформирован, а рижское «Динамо-Юниорс» будет выступать в Молодежной хоккейной лиге.
В регулярном чемпионате команды-участницы сыграют в пяти кругах. Завершится предварительная стадия 28 февраля. Медали чемпионата будут разыграны на втором этапе по системе плей-офф, куда выходят восемь лучших клубов.
Анжелика Урман, телекомпания СТВ.