Хоккей. 19 открытый чемпионат Беларуси в экстралиге стартует 7 сентября

В первый день соревнований на льду столичного Дворца спорта встречаются финалисты последнего плэй-офф – минская «Юность» и солигорский «Шахтер».

Остальные 10 команд вступят в борьбу завтра. По сравнению с минувшим сезоном, количество участников сократилось на две команды. Двукратный чемпион страны минский «Керамин» был расформирован, а рижское «Динамо-Юниорс» будет выступать в Молодежной хоккейной лиге.

В регулярном чемпионате команды-участницы сыграют в пяти кругах. Завершится предварительная стадия 28 февраля. Медали чемпионата будут разыграны на втором этапе по системе плей-офф, куда выходят восемь лучших клубов.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.