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Хоккей. 10 розыгрыш Кубка Беларуси стартует 19 августа

19 августа 2010 13:00
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Второй по значимости национальный трофей оспорят 10 клубов экстралиги, а также дочерняя команда нашего полпреда в КХЛ минского «Динамо» – «Минские Зубры».

Команда в новом сезоне выступит в Молодежной хоккейной лиге.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.

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