Хоккей. 10 розыгрыш Кубка Беларуси стартует 19 августа

Команда в новом сезоне выступит в Молодежной хоккейной лиге.
Анжелика Урман, телекомпания СТВ.
Также, минчане проведут товарищеский матч. С 19 по 21 динамовцы выступят на состязаниях «Сан Гинез», который пройдет в городе Арисифе. Соперниками «бело-голубых» станут «Адемар», сборная Лансароте и «Виборг».
Призовой фонд престижных состязаний составляет 2 миллиона долларов.
Среди результатов очередного соревновательного дня выделим выступление наших юных баскетболисток: во втором матче предварительного раунда наши соотечественницы отпраздновали очередную уверенную победу.
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