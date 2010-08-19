Хоккей. 10 розыгрыш Кубка Беларуси стартует 19 августа

Гандбол. Клуб «Динамо-Минск» сыграет в Испании в двух международных турнирах

Также, минчане проведут товарищеский матч. С 19 по 21 динамовцы выступят на состязаниях «Сан Гинез», который пройдет в городе Арисифе. Соперниками «бело-голубых» станут «Адемар», сборная Лансароте и «Виборг».