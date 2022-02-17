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Хоккеисты «Юности» вничью сыграли с командой «Гомеля» в матче экстралиги

17 февраля 2022 19:41
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси продолжаются хоккейные матчи. Лидер экстралиги «Юность» на своем льду принимала «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Юности» вничью сыграли с командой «Гомеля» в матче экстралиги-1

В нынешнем сезоне дружины встречались 5 раз. Гости единожды одержали победу. И было это в октябре. В первом периоде счет открыли минчане уже на четвертой минуте встречи. Но удержать преимущество им не удалось. «Рыси» в этой же двадцатиминутке сравняли. Во втором периоде заброшенных шайб не было.  

Хоккеисты «Юности» вничью сыграли с командой «Гомеля» в матче экстралиги-4

В субботу, 19 февраля, борьба в экстралиге возобновится.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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