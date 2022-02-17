Хоккеисты «Юности» вничью сыграли с командой «Гомеля» в матче экстралиги

В нынешнем сезоне дружины встречались 5 раз. Гости единожды одержали победу. И было это в октябре. В первом периоде счет открыли минчане уже на четвертой минуте встречи. Но удержать преимущество им не удалось. «Рыси» в этой же двадцатиминутке сравняли. Во втором периоде заброшенных шайб не было.