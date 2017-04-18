Хоккеисты юниорской сборной Беларуси проиграли россиянам на Чемпионате мира со счетом 4:1

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею провела заключительный, четвертый матч группового этапа на Чемпионате мира среди спортсменов не старше 18 лет. Парни под руководством Юрия Файкова сражались со сверстниками из России.

Наши хоккеисты открыли счет – шайбу забросил Аносов.

А вот дальше солировали уже наши соперники.

Они провели четыре гола и отпраздновали успех – 4:1.

Теперь белорусской сборной предстоят матчи релегейшн раунда за право остаться в элите. Соперник в серии до двух побед – команда Латвии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».