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Хоккеисты «Витебска» обыграли «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

20 октября 2021 21:27
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси были сыграны очередные три дуэли. Центральная игра вечера проходила в Жлобине. Лидер турнирной таблицы «Металлург» принимал дома «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Витебска» обыграли «Металлург» в матче чемпионата Беларуси-1

Команды уже встречались в нынешнем сезоне дважды, и в каждом противостоянии уверенную победу одерживали «волки» с разницей забитых/пропущенных 11 к 2 соответственно. В этот раз «медведи» были настроены прервать обидную серию. Уже в первом периоде они забросили две шайбы хозяевам. Во второй 20-минутке дружины ужесточили борьбу, поочередно штурмуя ворота оппонента, что привело к большому количеству реализованных голевых моментов. Перед началом третьего периода на табло красовались цифры 4:3 в пользу гостей.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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