Хоккеисты «Витебска» обыграли «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

Команды уже встречались в нынешнем сезоне дважды, и в каждом противостоянии уверенную победу одерживали «волки» с разницей забитых/пропущенных 11 к 2 соответственно. В этот раз «медведи» были настроены прервать обидную серию. Уже в первом периоде они забросили две шайбы хозяевам. Во второй 20-минутке дружины ужесточили борьбу, поочередно штурмуя ворота оппонента, что привело к большому количеству реализованных голевых моментов. Перед началом третьего периода на табло красовались цифры 4:3 в пользу гостей.