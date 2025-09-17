Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Сочи» в КХЛ

«Торпедо» продолжает побеждать в КХЛ. На сей раз нижегородский коллектив нанес поражение «Сочи» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не последнюю роль в этом сыграл вратарь национальной сборной Беларуси Иван Кульбаков. Он совершил шатаут, отразив все 38 бросков. В сезоне у голкипера 4 матча и 94,7 % отраженных бросков.

Ассист Александра Скоренова не уберег «Северсталь» от осечки в противостоянии с магнитогорским «Металлургом» – 2:5. Наш форвард находится на льду 15 минут 38 секунд, нанес один бросок и совершил перехват. В текущей регулярке у исполнителя 5 встреч и 3 результативные передачи.