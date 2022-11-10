Хоккеисты сборной Беларуси U-18 обыграли сверстников из России на Кубке ПСК

В Минске начался Кубок Президентского спортивного клуба. В расписании первого дня значились две дуэли. Сборная Беларуси, составленная из игроков до 18 лет, мерилась силами со сверстниками из Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало противостояния не задалось. Соперник завладел инициативой и потихоньку начал отодвигать игру от своих ворот. Именно казахи атаковали чаще и острее. Открыть счет им удалось уже на седьмой минуте. Но на этом гости не остановились и вскоре во второй раз огорчили нашего стража. Однако еще до перерыва белорусы сумели отыграть одну шайбу, вернув интригу. А позже и развить успех. В итоге победа – 4:2.