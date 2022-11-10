Хоккеисты сборной Беларуси U-18 обыграли сверстников из России на Кубке ПСК

В Минске начался Кубок Президентского спортивного клуба. В расписании первого дня значились две дуэли. Сборная Беларуси, составленная из игроков до 18 лет, мерилась силами со сверстниками из Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске начался Кубок Президентского спортивного клуба. В расписании первого дня значились две дуэли. Сборная Беларуси, составленная из игроков до 18 лет, мерилась силами со сверстниками из Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Начало противостояния не задалось. Соперник завладел инициативой и потихоньку начал отодвигать игру от своих ворот. Именно казахи атаковали чаще и острее. Открыть счет им удалось уже на седьмой минуте. Но на этом гости не остановились и вскоре во второй раз огорчили нашего стража. Однако еще до перерыва белорусы сумели отыграть одну шайбу, вернув интригу. А позже и развить успех. В итоге победа – 4:2.
А в первом поединке команда России U-16 играла с женской сборной России. Девушки, естественно, выступают вне конкурса. А потому результаты поединков с ними никак не скажутся на турнирном положении юношей. Естественно, парни оказались сильнее. Счет 8:1. Но главное, что девушки тоже сумели забросить. Турнир продолжится в пятницу, 11 ноября. Казахи сыграют с россиянами, а наша дружина проэкзаменует женскую команду.