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Хоккеисты сборной Беларуси разгромили российский «Нефтехимик»

31 марта 2009 17:59
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Сегодня хоккеисты сборной Беларуси на «Бобруйск-Арене» провели второй контрольный матч с нижнекамским "Нефтехимиком", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Глена Хэнлона разгромили российский "Нефтехимик" (Нижнекамск) со счетом 10:3. В составе победителей по две шайбы забросили Олег Антоненко, Константин Кольцов, Сергей Демагин и Алексей Угаров, а еще по разу отличились Андрей Башко и Дмитрий Мелешко.

В ходе подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Швейцарии с 24 апреля по 10 мая, белорусы проведут еще четыре товарищеских матча. Сначала, 4 и 5 апреля, они дважды сыграют в Пинске со сборной Польши, а затем уже во французском Гренобле 19 апреля встретятся с хозяевами, а 20 апреля померятся силами со сборной Австрии.

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