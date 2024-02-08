Хоккеисты молодёжной сборной Беларуси завоевали серебро на «Кубке Будущего»

В финале наши парни уступили команде России U17. Основное время противостояния завершилось с ничейным счетом – 3:3. Судьба золота решилась в серии буллитов, где более точными оказались оппоненты. Отметим, в полуфинале белорусы были сильнее сверстников из Казахстана – 3:1, а российская команда U17 неожиданно легко разобралась со своей старшей дружиной – 5:2. Бронзовые медали турнира в итоге достались российскому коллективу U18.