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Хоккеисты молодёжной сборной Беларуси завоевали серебро на «Кубке Будущего»

08 февраля 2024 20:49
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Хоккеисты молодежной сборной Беларуси завоевали серебряные медали на турнире 3 на 3 на «Кубке Будущего», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты молодёжной сборной Беларуси завоевали серебро на «Кубке Будущего»-1

В финале наши парни уступили команде России U17. Основное время противостояния завершилось с ничейным счетом – 3:3. Судьба золота решилась в серии буллитов, где более точными оказались оппоненты. Отметим, в полуфинале белорусы были сильнее сверстников из Казахстана – 3:1, а российская команда U17 неожиданно легко разобралась со своей старшей дружиной – 5:2. Бронзовые медали турнира в итоге достались российскому коллективу U18.

# Хоккей

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