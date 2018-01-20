Хоккеисты молодёжки проиграли «Могилёву» со счётом 2:4

Новости Беларуси. А в белорусской хоккейной экстралиге сегодня прошел очередной тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К этой минуте завершился лишь один поединок. Хоккеисты молодежной сборной проиграли «Могилеву». Окончательный счет 2:4.