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Хоккеисты молодёжки проиграли «Могилёву» со счётом 2:4

20 января 2018 19:13
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Новости Беларуси. А в белорусской хоккейной экстралиге сегодня прошел очередной тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты молодёжки проиграли «Могилёву» со счётом 2:4-1

К этой минуте завершился лишь один поединок. Хоккеисты молодежной сборной проиграли «Могилеву». Окончательный счет 2:4.

Хоккеисты молодёжки проиграли «Могилёву» со счётом 2:4-3

Сейчас в разгаре противостояния и в рамках верхней шестерки: «Неман» принимает «Шахтер», «Юность» гостит у «Динамо-Молодечно», а «Металлург» встречается с «Гомелем».

# Хоккей Беларуси

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