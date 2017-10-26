Прямой эфир

Хоккеисты минского «Динамо» уступили в гостевом матче КХЛ московскому ЦСКА: как это было

26 октября 2017 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» потерпело поражение во втором кряду выездном матче регулярного чемпионата КХЛ,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Москве команда под управлением Горди Дуайера уступила одному из лучших клубов западной конференции – ЦСКА.

В этой игре, к слову, «зубрам» не смог помочь дисквалифицированный вратарь Йонас Энрот. В его отсутствие место в рамке занял михаил Карнаухов, которого хозяева льда пробили уже в первом периоде. Дальше – больше. Финальная сирена зафиксировала счет 4:1 в пользу армейцев.

Динамовцы терпят второе кряду поражение и продолжают выездную серию. 27 октября им предстоит игра с Йокеритом.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
ХК «Динамо» 25 октября сыграет с московским ЦСКА
25 октября 2017 16:20

ХК «Динамо» 25 октября сыграет с московским ЦСКА

Михаил Захаров и Сергей Пушков включены в тренерский штаб нацсборной
25 октября 2017 16:18

Михаил Захаров и Сергей Пушков включены в тренерский штаб нацсборной

Владимир Игнатик и Ярослав Шило проиграли в первых раундах турниров во французском Бресте и китайском Сучжоу
24 октября 2017 20:57

Владимир Игнатик и Ярослав Шило проиграли в первых раундах турниров во французском Бресте и китайском Сучжоу