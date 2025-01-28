Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Металлургу» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ. После двухнедельной паузы 28 января подопечные Дмитрия Квартальнова на выезде встречались с действующим обладателем Кубка Гагарина – «Металлургом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая 20-минутка прошла в упорной борьбе и осталась безголевой. Во втором отрезке команды по разу поразили ворота друг друга. Счет в поединке был открыт на 25-й минуте. «Зубров» вперед вывел Илья Усов. Однако довольно скоро нападающий хозяев Дмитрий Моисеев восстановил паритет.

Заключительная треть прошла под диктовку уральцев. Они обеспечили себе преимущество в три шайбы и смогли удержать победный результат до финальной сирены. Наши парни так и не взломали оборону соперника. Как итог – 4:1 в пользу магнитогорцев. Следующий поединок минчане проведут также на выезде 30 января против «Нефтехимика» из Нижнекамска.