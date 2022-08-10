Прямой эфир

Хоккеисты минского «Динамо» уступили команде «Сочи»

10 августа 2022 00:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На турнире в Сочи хоккеисты минского «Динамо» провели заключительный поединок. Наша команда встречалась с хозяевами соревнований хоккейным клубом «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» уступили команде «Сочи»-1

До рандеву с минчанами сочинцы не смогли выиграть ни разу. Но победную песню им удалось исполнить в противостоянии с «зубрами». Белорусский клуб в первом периоде минимально уступал 0:1. Во второй двадцатиминутке команда Крэйга Вудкрофта встрепенулась, дважды забросила и повела 2:1. Но третий период все расставил по своим местам. «Динамовцы» пропустили четыре шайбы, забросив лишь однажды. Поражение от «Сочи» со счетом 3:5.

Хоккеисты минского «Динамо» уступили команде «Сочи»-4

Белорусское «Динамо» по окончании турнира вернется на Родину и уже вскоре проведет свой очередной товарищеский матч. На домашней арене в ближайшее воскресенье, 14 сентября, наша команда сыграет с маститым ЦСКА.

Между тем стало известно, что Континентальная хоккейная лига утвердила время начала игр в новом сезоне. Домашние матчи будут начинаться в 17:10 в выходные дни, а в будни в 19:10.

3 сентября стартовая игра минского «Динамо» и «Барыса» начнется в 16:30.

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубок Салея. «Металлург» нанёс поражение «Химику»
09 августа 2022 23:28

Кубок Салея. «Металлург» нанёс поражение «Химику»

Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку в Слуцке
09 августа 2022 17:14

Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку в Слуцке

Стал известен состав мужской сборной Беларуси по гандболу, который сыграет на международном турнире в Бресте
09 августа 2022 15:43

Стал известен состав мужской сборной Беларуси по гандболу, который сыграет на международном турнире в Бресте