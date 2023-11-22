Хоккеисты минского «Динамо» провели очередной поединок выездной серии КХЛ

«Зубры» наконец-то вышли из пике, одержав первую победу после серии из четырех поражений. Надежды болельщиков «Динамо» возродились уже в первом периоде. Основин и Меркли поразили ворота хозяев, и «зубры» повели 2:0. На экваторе второй трети матча добавил огня Роман Горбунов – он вышел один на один с вратарем и не оставил Аликину никаких шансов. 3:0 – «Динамо» впереди.

Алексей Бывальцев спустя несколько минут размочил счет – довольно курьезная шайба залетела в ворота Фергюсона. Но сбить настройки динамовцев у «Автомобилиста» не получилось. Даниил Сотишвили в третьем периоде поставил победную точку. Дружина Дмитрия Квартальнова одержала победу со счетом 4:1.