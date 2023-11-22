Хоккеисты минского «Динамо» провели очередной поединок выездной серии КХЛ. Соперником команды Дмитрия Квартальнова стала команда «Автомобилист» из Екатеринбурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккеисты минского «Динамо» провели очередной поединок выездной серии КХЛ. Соперником команды Дмитрия Квартальнова стала команда «Автомобилист» из Екатеринбурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Зубры» наконец-то вышли из пике, одержав первую победу после серии из четырех поражений. Надежды болельщиков «Динамо» возродились уже в первом периоде. Основин и Меркли поразили ворота хозяев, и «зубры» повели 2:0. На экваторе второй трети матча добавил огня Роман Горбунов – он вышел один на один с вратарем и не оставил Аликину никаких шансов. 3:0 – «Динамо» впереди.
Алексей Бывальцев спустя несколько минут размочил счет – довольно курьезная шайба залетела в ворота Фергюсона. Но сбить настройки динамовцев у «Автомобилиста» не получилось. Даниил Сотишвили в третьем периоде поставил победную точку. Дружина Дмитрия Квартальнова одержала победу со счетом 4:1.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо»:
Конечно, у нас была сегодня целостная игра. Мы сдержали то большинство, которое было у соперника. У нас побольше было удалений, обращали внимание. Самоотверженно играли. Гол забили в меньшинстве. Ребята молодцы – хорошо в меньшинстве сегодня играли.