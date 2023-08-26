Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Адмиралом» в товарищеском матче

Это уже второй спарринг дружин по ходу предсезонки. В первый раз динамовцы выиграли 3:1. И теперь «зубры» также владели игровым преимуществом. Уже на старте поединка белорусская команда создала задел – ворота соперника поразили Кузнецов и Смит, во втором периоде коллективы обменялись заброшенными шайбами, но последнее слово все же оказалось за «Динамо». Финальную точку поставил новичок «зубров» Сэм Энас. В этом матче на его счету дубль. Белорусская команда одержала победу со счетом 4:1. Впереди наших хоккеистов ожидают еще два спарринга. А первый официальный матч в КХЛ минское «Динамо» проведет 2 сентября на выезде против «Нефтехимика».