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Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Адмиралом» в товарищеском матче

26 августа 2023 15:33
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Хоккеисты минского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону КХЛ. 26 августа команда Дмитрия Квартальнова встречалась с «Адмиралом» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Адмиралом» в товарищеском матче-1

Это уже второй спарринг дружин по ходу предсезонки. В первый раз динамовцы выиграли 3:1. И теперь «зубры» также владели игровым преимуществом. Уже на старте поединка белорусская команда создала задел – ворота соперника поразили Кузнецов и Смит, во втором периоде коллективы обменялись заброшенными шайбами, но последнее слово все же оказалось за «Динамо». Финальную точку поставил новичок «зубров» Сэм Энас. В этом матче на его счету дубль. Белорусская команда одержала победу со счетом 4:1. Впереди наших хоккеистов ожидают еще два спарринга. А первый официальный матч в КХЛ минское «Динамо» проведет 2 сентября на выезде против «Нефтехимика».

# Хоккей # Фотофакт

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