Хоккеисты минского «Динамо» обыграли хабаровский «Амур» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» победно завершили выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ. Наши парни отправились в Хабаровск, где встречались с местным «Амуром», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок стал настоящим испытанием для белорусского клуба. В первом периоде обе команды оставили свои ворота на замке. Вторая треть прошла с преимуществом хозяев льда. «Тигры» вышли вперед на 34-й минуте. На перерыв «минчане» отправились в роли отстающих. Однако на старте заключительного отрезка Николай Салыго восстановил паритет, забросив свою первую шайбу в лиге. А затем «зубры» вышли вперед усилиями Даниила Липского. Соперники сумели перевести матч в овертайм, который сильнейшего не выявил. Все решилось в серии буллитов, где точнее оказались игроки «Динамо». Победа – 3:2.

Сэм Энас, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Большая победа для нас. Когда отправляешься на Дальний Восток, хорошим результатом считается добыть две победы. В этой выездной серии у нас три из трех. Три из трех буллитных серий мы положили. Классные броски от Пинчука, от Дица. Вася сыграл прекрасно, дал нам шанс победить. Это круто.

Даниил Липский, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Взбодрило, отменили гол, и мы начали еще активнее играть. И за счет нашей активности мы перевернули игру.

Это гостевое турне наши парни прошли со 100-процентным результатом. «Зубры» вернули себе лидерство в таблице Западной конференции. Далее «минчан» ждет пауза, связанная с международными играми сборных. Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут через две недели против ярославского «Локомотива».