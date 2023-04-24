Хоккеисты из «Динамо-Джуниверс» уступили россиянам на турнире в Екатеринбурге

Сегодня, 24 апреля, юные хоккеисты «Динамо-Джуниверс» провели третий поединок на турнире «Кубок Владислава Третьяка», который принимает Екатеринбург, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, здесь соревнуются коллективы в возрастной категории до 14 лет. Белорусская команда встречалась с мытищинским «Атлантом» и потерпела поражение со счетом 1:3. Соперниками нашей дружины в последующих матчах станут «Адмирал» из Владивостока и местный «Автомобилист».