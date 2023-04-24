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Хоккеисты из «Динамо-Джуниверс» уступили россиянам на турнире в Екатеринбурге

24 апреля 2023 20:07
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Сегодня, 24 апреля, юные хоккеисты «Динамо-Джуниверс» провели третий поединок на турнире «Кубок Владислава Третьяка», который принимает Екатеринбург, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты из «Динамо-Джуниверс» уступили россиянам на турнире в Екатеринбурге-1

Напомним, здесь соревнуются коллективы в возрастной категории до 14 лет. Белорусская команда встречалась с мытищинским «Атлантом» и потерпела поражение со счетом 1:3. Соперниками нашей дружины в последующих матчах станут «Адмирал» из Владивостока и местный «Автомобилист».

# Хоккей # Фотофакт

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