Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали победу в МХЛ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» после небольшой международной паузы продолжили борьбу в МХЛ. Наши парни принимали аутсайдера Серебряного дивизиона «Красную машину-юниор» из Красногорска. Хозяева владели преимуществом и праздновали уверенную победу с результатом 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже на седьмой минуте Никита Ходорович вывел бобруйчан вперед, во втором периоде белорусский клуб еще три раза огорчил голкипера гостей. Точные броски в активе Константина Волочко, Александра Яценко и Глеба Корзуна. Заключительная 20-минутка осталась безголевой.

Таким образом, «Динамо-Шинник» поднимается на четвертое место в Золотом дивизионе Западной конференции, имея в своем активе 32 балла. Следующий поединок подопечные Евгения Летова проведут опять на своем льду против «Авто» из Екатеринбурга в ближайшую пятницу, 14 ноября.