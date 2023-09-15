Прямой эфир

Хоккеисты «Динамо-Шинник» стали вторыми по индексу силы в Западной конференции

15 сентября 2023 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодежная хоккейная лига опубликовала рейтинг самых «горячих» команд. Лидером в Западной конференции стала «Академия Михайлова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Шинник» стали вторыми по индексу силы в Западной конференции-1

А вот на второй позиции оказалась белорусская дружина «Динамо-Шинник». Индекс силы – это рейтинг, который показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. Напомним, «бобры» успешно стартовали в сезоне и выдали лучший старт в своей истории. После шести поединков в активе белорусской команды 11 очков. Бобруйчане занимают первое место в турнирной таблице Серебряного дивизиона Западной конференции.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские волейболисты-пляжники Дедков и Петрушко заняли 4-е место на Кубке Столетия
15 сентября 2023 19:22

Белорусские волейболисты-пляжники Дедков и Петрушко заняли 4-е место на Кубке Столетия

Дедков и Петрушко поспорят за бронзу Кубка Столетия по пляжному волейболу
15 сентября 2023 13:59

Дедков и Петрушко поспорят за бронзу Кубка Столетия по пляжному волейболу

16 сентября выберут обладателя Кубка Беларуси по водному поло
15 сентября 2023 13:28

16 сентября выберут обладателя Кубка Беларуси по водному поло