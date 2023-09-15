Хоккеисты «Динамо-Шинник» стали вторыми по индексу силы в Западной конференции

А вот на второй позиции оказалась белорусская дружина «Динамо-Шинник». Индекс силы – это рейтинг, который показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. Напомним, «бобры» успешно стартовали в сезоне и выдали лучший старт в своей истории. После шести поединков в активе белорусской команды 11 очков. Бобруйчане занимают первое место в турнирной таблице Серебряного дивизиона Западной конференции.