Хоккеисты «Динамо-Молодечно» переиграли «Лиду» в матче группового этапа Кубка Салея

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» на выезде переиграли «Лиду» в матче группового этапа Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Александра Кулакова уже в первой трети забросили три безответные шайбы сопернику. Отличились Владислав Калетник, Евгений Бурак и Владислав Сурков. Хозяева льда сократили отставание во втором игровом отрезке – Артем Кислый реализовал большинство. Но и на это у «динамовцев» нашелся ответ: Никита Шуйдин и Артем Иванов довели перевес до крупного. В заключительной 20-минутке команды обменялись результативными взятиями ворот. Итог – 6:2 в пользу команды из Молодечно – эта виктория для нее стала первой на турнире.

Также «Брест» был сильнее солигорского «Шахтера», а «Юность» крупно уступила барановичскому «Авиатору».