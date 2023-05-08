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Хоккеисты «Динамо-Джуниверс» в четвертьфинале турнира в Магнитогорске проиграли московскому «Динамо»

08 мая 2023 14:54
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Новости Беларуси. Белорусская команда «Динамо-Джуниверс» провела поединок 1/4 финала на турнире «Кубок чемпионок U16», который принимает Магнитогорск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Динамо-Джуниверс» в четвертьфинале турнира в Магнитогорске проиграли московскому «Динамо»-1

В соревнованиях принимают участие одна белорусская и 9 лучших команд этого возраста из российских регионов. Наши хоккеисты в четвертьфинале встречались со сверстниками из московского «Динамо» и уступили со счетом 3:9.  

Хоккеисты «Динамо-Джуниверс» в четвертьфинале турнира в Магнитогорске проиграли московскому «Динамо»-4

Теперь «Динамо-Джуниверс» будет бороться в мини-турнире за пятую-восьмую позиции. Завтра, 9 мая, белорусская команда сыграет с череповецкой «Северсталью».  

# Хоккей # Фотофакт

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