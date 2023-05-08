Хоккеисты «Динамо-Джуниверс» в четвертьфинале турнира в Магнитогорске проиграли московскому «Динамо»

Новости Беларуси. Белорусская команда «Динамо-Джуниверс» провела поединок 1/4 финала на турнире «Кубок чемпионок U16», который принимает Магнитогорск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская команда «Динамо-Джуниверс» провела поединок 1/4 финала на турнире «Кубок чемпионок U16», который принимает Магнитогорск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соревнованиях принимают участие одна белорусская и 9 лучших команд этого возраста из российских регионов. Наши хоккеисты в четвертьфинале встречались со сверстниками из московского «Динамо» и уступили со счетом 3:9.
Теперь «Динамо-Джуниверс» будет бороться в мини-турнире за пятую-восьмую позиции. Завтра, 9 мая, белорусская команда сыграет с череповецкой «Северсталью».